Lettera43.it - Cosa fa il presidente della Repubblica il 25 aprile

Il 25, giorno dell’anniversarioLiberazione d’Italia, è una delle ricorrenze più rilevantistoria. Ogni anno viene celebrato per ricordare il momento in cui, nel 1945, il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (Clnai) proclamò l’insurrezione generale contro l’occupazione nazifascista, accelerando la ritirata delle truppe tedesche e la fineSociale Italiana. Sebbene questa data non corrisponda alla liberazione totale del paese, che avvenne nelle settimane seguenti, rappresenta simbolicamente il punto culminanteResistenza. La vittoriaResistenza fu determinante per la nascitaItaliana e per l’approvazioneCostituzione del 1948, basata sui principi antifascisti di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.