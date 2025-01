Abruzzo24ore.tv - Carburanti: stangata in arrivo, ecco quanto pagheremo in più

Roma - L'anno 2025 si apre con significativi aumenti nei prezzi dei, suscitando preoccupazioni tra gli automobilisti italiani. Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, nella settimana del 13 gennaio 2025, il prezzo medio della benzina in modalità self-service ha raggiunto 1,800 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 1,703 euro al litro. Questi incrementi sono in parte attribuibili alle recenti decisioni governative riguardanti le accise. Il Senato ha approvato un aumento delle accise sul gasolio compreso tra 1 e 2 centesimi al litro, compensato da una riduzione equivalente per la benzina. L'obiettivo è uniformare le accise sui due principalientro il 2030, in risposta alle richieste dell'Unione Europea per una fiscalità più coerente con l'impatto ambientale dei combustibili.