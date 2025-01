.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 13^ giornata del girone D

Leggi su .com

Domani ci sono due derby: Cus Ancona-Corinaldo ed Eta Beta Fano-Jesi, che mettono in palio punti pesanti per tutti ANCONA, CORINALDO e JESI, 24 gennaio– Sarà un fine settimana di derby nelD diB dia 5. Nella 13^, infatti, ci sono ben due sfide tra squadre marchigiane, di cui un derby tutto anconetano.Stiamo parlando di Cus Ancona-Corinaldo: i dorici, penultimi a 10 punti, vogliono dare seguito al successo contro il Città di Chieti per avvicinarsi alla zona salvezza; i corinaldesi, invece, secondi a -1 dalla vetta, devono vincere per sperare di tornare in testa alla classifica, sperando anche in buone notizie dal match Lisciani Teramo-Mernap Faenza. Lo Jesi, infine, sfiderà a Fano l’Eta Beta con cui condivide la terza posizione: una sfida da non sbagliare, per non perdere punti preziosi nella lotta promozione e play-off.