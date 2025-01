Calciomercato.it - Braccio di ferro con la Juve: “Vlahovic fuori tutta la stagione”

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante serbo rischia di non giocare nei prossimi mesi: ecco la situazione del calciatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026Lantus è certamente la squadra più attiva sul mercato. I bianconeri, così, dopo il colpo Kolo Muani non hanno alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo di Giuntoli è ovviamente quello di rafforzare anche il reparto difensivo, per consegnare a Thiago Motta, una rosa al completo.dicon la: “la” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex tecnico del Bologna può comunque già esultare per l’arrivo dell’attaccante francese, che sarà a disposizione per la partita di domani contro il Napoli. Non è da escludere un impiego dal primo minuto, con Dusan, che potrebbe sedersi, ancora una volta, in panchina.