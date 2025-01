Ilnapolista.it - Biraghi può tornare di moda al Napoli dopo l’infortunio di Olivera (Pedullà)

Condi Mathias, ilpotrebbenuovamente su, in uscita dalla Fiorentina. Il Bologna, infatti, altro club che era interessato all’ex Inter, non è riuscito a cedere Lykogiannis e di conseguenza, a liberare uno slot tra i terzini sinistri.puòdialIl giornalista Alfredoscrive:Ilha perso, un infortunio non banale e che lascerà l’uruguaiano ai box per diverse settimane.aver perso Danilo, serve un difensore oppure uno specialista di fascia sinistra dove c’è Spinazzola e potrebbe essere adattato Mazzocchi. Ecco perché potrebbe riaprirsi il discorso per Cristiano, che in questi giorni chiarirà la sua posizione con la Fiorentina. Lo scorso 30 dicembre avevamo parlato di un possibile scambio con Spinazzola, adesso sarebbe un’operazione unica.