Panorama.it - Auto elettriche: i prezzi scendono, ma le vendite non salgono

Leggi su Panorama.it

Il costo dellecala in Europa e Usa (e cresce in Italia), ma lenon decollano, anzi: nel 2024 l’incremento è stato solo di 1milione e 200mila unità. Secondo il report "Il prezzo giusto dell’elettrica" di Jato Dynamics, il costo delle vetture a batteria è diminuito del 15% in Europa e addirittura del 25% negli Stati Uniti in sei anni, dal 2018 al 2024. Nello stesso periodo è salito invece del 14% nel Bel Paese. E parallelamente, i listini delletradizionali con motore endotermico sono aumentati. Secondo le stime del Centro Studi Fleet&Mobility nel 2024 il prezzo medio in Italia ha superato la soglia dei 30mila euro (+ 43% circa in soli cinque anni).Calano dunque idell’elettrico nel mondo, ma la crescita dirallenta. Tra il 2019 e il 2023, il mercato globale delleha registrato un’espansione notevole, passando da 1,4 a 7,4 milioni di unità vendute.