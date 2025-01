Ilnapolista.it - Ancelotti: «Mi sono arrabbiato troppo durante le conferenze stampa. Devo stare tranquillo»

Il Real Madrid domani sarà ospite del Valladolid per la 21esima giornata de La Liga. Carlo, tecnico del Real, presenta in conferenzala partita, ma l’argomento del giorno è l’interesse dell’Arabia per Vinicius.Leggi anche: Aveva ragione, Mbappé è un centravanti e sta tornando quello del Psg (As): «Io in bilico? Non credo, cimomenti complicati e altri meno»Tre vittorie di fila:«L’obiettivo è chiaro, siamo diventati leader del campionato e dobbiamo mantenere la nostra posizione. È un momento importante per la Liga e dobbiamo approfittarne per continuare a vincere».Ottava partita in 25 giorni :«Diamo alla partita l’importanza che merita, dobbiamo mantenere la leadership e inserire la migliore squadra possibile. Vero che è un programma impegnativo, ma pian piano stiamo entrando in un buon ritmo».