Ilfattoquotidiano.it - Almarsi, mi sorge una domanda: cosa è andato a fare Nordio all’Aja due mesi fa?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se il ministro della Giustizia, Carlo, non fossesolo duefa a L’Aia, a rassicurare tutti che l’Italia è in prima fila per la lotta al traffico di esseri umani e che il sostegno alla Corte Penale non è in discussione, noi – quasi quasi – alla strana storia del war lord libico, ricercato dall’ICC, che viene rilasciato per vizi di procedura, avremmo anche potuto credere.Certo, l’avrebbero dovuta raccontare un po’ meglio: l’Italia vanta uno dei sistemi giudiziari più esperti al mondo nella gestione di gangster, grandi e piccoli, quindi con tutta la creatività e la fantasia possibile, sarebbe risultato proprio difficile credere che un pezzo da 90 della catena del traffico di esseri umani dalla Libia all’Europa, fosse riuscito a squagliarsela per colpa di oscuri funzionari della Corte d’Appello di Roma che hanno firmato il pezzo di carta sbagliato.