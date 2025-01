Romadailynews.it - Alla Lazio basta mezz’ora per liquidare la Real Sociedad: 3-1

Leggi su Romadailynews.it

Laci ha abituati che nei primi minuti o prende un gol o ne segna uno lei. Stasera ci ha pensato Gila, al 5’ minuto per far capire agli avversari quali erano le intenzioni della. Nella mischia nell’area della, Castellanos butta il pallone sui piedi di Gila che, per liberarsene, lo deposita alle spalle del portiere Remiro.I romani non hanno voglia di perdere tempo, probabilmentefine della partita hanno un impegno. E così, danno l’assalto agli spagnoli che reagiscono come possono, ricorrendo qualche volta alle maniere forti o a qualche scorrettezza controproducente. Come, quando Munoz abbatte due volte di seguito il povero Isaksen. Doppio giallo e conseguente rosso.In undici contro dieci, ladilaga. Al 32’ Zaccagni: fuga di Tavares, psu Isaksen, assist su Zac che porta a due il bottino dei padroni di casa.