Albertini su Morricone | Un sarto incredibile

Stasera alle 21, al teatro Nuovo torna, con un nuovo sold out, ’Omaggio a. Musiche da Oscar’, che vede la partecipazione straordinaria del soprano Susanna Rigacci. Protagonista strumentale sarà l’ensemble ’Le muse’, che vanta numerosi riconoscimenti internazionali. Al pianoforte il maestro Andrea, ideatore, creatore e direttore dell’ensemble. Cosa ci dice di questa serata? "Abbiamo iniziato questo tributo alla musica di Ennio nel 2016, quando c’è stata la nomination per ’The hateful eight’ di Tarantino, poi l’Oscar. Sono tanti anni che rispettiamo la sua musica, che la amiamo e la diffondiamo. È un viaggio cronologico nella musica difino alla sua grande maturità artistica". Cosa prova quando dirige la musica di? "Io lo amo davvero. Ho fatto di tutto per arrivare a conoscerlo.