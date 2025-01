Ilgiorno.it - Aggressione in macello, solidarietà ai tre veterinari: “Fatti inaccettabili, sosterremo in ogni modo le vittime”

Lecco – L’ai danni di un’equipe didurante un controllo in undella provincia di Lecco non poteva non scatenare reazioni: tre medici insultati e inseguiti, uno ha rischiato addirittura una coltellata, stando alla denuncia del sindacatoche ha diffuso la notizia. I carabinieri indagano, anche se il responsabile dell’di martedì scorso è noto, si tratta di una persona presente in azienda durante l’ispezione: ha anche messo le mani al collo di uno, cercando di strangolarlo, prima che quest’ultimo riuscisse a liberarsi. Non è il proprietario del. Manifestazioni di, intanto, raggiungono i tre professionisti, in particolare quello che se l’è vista peggio. Ats Brianza, in, esprime una “forte condanna per quanto accaduto” e ricapitola la vicenda: i trestavano effettuando attività di controllo durante una seduta di macellazione quando sono stati ripetutamente aggrediti verbalmente e fisicamente con estrema violenza.