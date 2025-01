Sport.quotidiano.net - A Melbourne ’Little Italy’ sogna in grande. Bolelli-Vavassori in finale, ora tocca a Sinner

C’è una piccola Italia nell’Altro mondo con almeno 280mila motivi per tifaree la favolosa coppia di doppio. Tanti sono i discendenti di italiani che hanno trovato casa a, la città dello Slam che si distingue nel mondo con laconcentrazione di ristoranti tircolore. Ci risiamo, da un anno a questa parte si tifa sempre più azzurro e si parla sempre più spesso di lasagne, carbonara e tortellini. Bole e Wave – tanto per restare in tema – sono già al bis, con la voglia di andare oltre. Sì, proprio come nel 2024 hanno centrato la loroagli Australian Open, battendo con una rimonta favolosa Goransson e Verbeek 2-6, 6-3, 6-4. Jannik ci prova oggi alle 9,30 italiane contro Ben Shelton (diretta tv su Sky e su Dazn). La terra dei canguri sembra portare bene ai nostri colori.