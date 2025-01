Voleva entrare allo stadio ma la Juve giocava in Belgio | 35enne tedesco resiste al taser e manda due carabinieri in ospedale

Leggi su Open.online

Quella delè una scossa elettrica che paralizza chiunque, ma che a volte può fare cilecca. Soprattutto quando si tratta di un uomo di «un quintale di peso per quasi due metri di statura». È il caso di cittadinodi 35 anni che ha tentato diall’Allianz Stadium a Torino, casa dellantus, la sera di martedì 21 gennaio. Peccato che i bianconeri in quell’esatto momento si trovavano a migliaia di chilometri di distanza, per la partita di Champions League contro il Bruges. Dopo aver aggredito alcune guardie giurate, che tentavano di spiegargli la situazione, ilsi è scagliato contro una pattuglia diferendone due endo – come se nulla fosse – a due scariche di. Fermato, poi, con l’aiuto di altri agenti, è accusato dinza a pubblico ufficiale.