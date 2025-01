Scuolalink.it - Valutazione sul comportamento: le novità per la scuola secondarie di I Grado [Nota e Decreto MiM]

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente emanato unaesplicativa riguardante l’ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025, che introduce importanti cambiamenti nellasuldegli studenti delle scuoledi primo. La nuova normativa, in vigore dall’anno scolastico in corso, prevede il ritorno al voto in decimi per la condotta, abbandonando i precedenti giudizi sintetici. Una dellepiù significative riguarda l’introduzione della non ammissione alla classe successiva per gli studenti che ottengono un voto diinferiore a 6.sulin decimi e scrutinio finale La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha modificato la disciplina relativa alladel, stabilendo che nelle scuole medie venga espresso in decimi.