Iodonna.it - Un legame profondissimo tra le due, incarnato perfettamente dalle parole piene di dolore e affetto della figlia

Non si parla spesso del lutto in un contesto mediatico, ma quando lo si fa, capita che emerga una condivisione autentica e toccante. Filippa Lagerback, solitamente riservata, ha deciso di rompere il silenzio per omaggiare la madre Margaretha Lind, scomparsa improvvisamente lo scorso 19 gennaio. La showgirl di Che tempo che fa, storico programma condotto da Fabio Fazio, era assente in puntata proprio quel giorno. A spiegare il motivo era stato lo stesso conduttore, che aveva omaggiato così la donna: «La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegria. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo». Il decesso, avvenuto a poche ore dalla diretta, ha costretto la Lagerback a volare immediatamente in Svezia, sua terra d’origine, per stringersi alla famiglia. Come superare la morte di una persona cara guarda le foto Una dedica piena d’amore sui socialDopo giorni di silenzio, Filippa ha scelto Instagram per condividere i suoi pensieri più intimi e onorare il ricordomadre.