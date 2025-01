.com - Serie C Femminile / Jesina Aurora, il girone di ritorno inizia a Ravenna: il pre-partita con il presidente Coltorti

Dopo un’ottimo finale did’andata, culminato con la vittoria in casa dell’Isera, le leoncelle puntano adre al meglio la seconda metà di stagione per sognare in alto in classifica: ilMassimoci introduce alla sfida e parla di progetti e speranze future, con un appello a tutta la città di Jesi: “Venite a sostenere le ragazze allo stadio, non ve ne pentirete”JESI, 23 gennaio 2025 – Grande carica in casa, che questa domenica inizierà ildidel suo campionato in casa del.Le leoncelle sono reduci dalla vittoria di misura per 0-1 in casa dell’Isera, una gara fisica e molto combattuta in cui le jesine sono state brave a spuntarla, in una delle poche occasioni lasciate dalle trentine, grazie al colpo di testa di Gambini, che nel momento del bisogno si è presa la squadra sulle spalle da vera leader.