Saluto romano? Netanyahu in difesa di Elon Musk | Diffamazione assurda lui è un amico di Israele

Ma quale, quali simpatie naziste:«è un grandedi». Lo assicura il premier israeliano Benjamin, intervenendo su X indel patron della piattaforma stessa e ora “super-consulente” del governo Usa di Donald Trump. «sta venendo falsamente diffamato». Ingiustamente, è la tesi, considerato appunto che «è un grandedi. Ha visitatodopo il massacro del 7 ottobre e da allora ha ripetutamente e con forza sostenuto il diritto dia difendersi dai terroristi e dai regimi genocidi che cercano di annientare l’unico e solo Stato ebraico. Lo ringrazio per questo». Unapubblica dell’istrionico miliardario legatissimo a Trump, dunque, dal sapore tutto politico. Il tweet diè stato inviato infatti in risposta ad uno di– l’ennesimo sulla questione – in cui attaccava duramente i «radicali di sinistra, molto turbati per aver dovuto rubare tempo prezioso alle loro giornate per lodare Hamas che che mi dà del nazista».