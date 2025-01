Ilfoglio.it - Rimettere la vittima al centro della scena penale segna una regressione pericolosa

Leggi su Ilfoglio.it

Condivido le perplessità che Ivan Scalfarotto ha espresso ieri a Ermes Antonucci sul disegno di legge costituzionale, approvato in prima battuta dal Senato, che inserisce all’articolo 24Costituzione il comma: “La Repubblica tutela le vittime di reato”. Non intravedo con chiarezza cosa potrebbe discenderne, ma temo anch’io, come Scalfarotto, che possa assecondare “una visione vittimocentrica del processo”. Uno dei luoghi comuni più nefasti, in Italia, suona più o meno così: “Va bene il garantismo per gli imputati, ma ci vuole anche il garantismo per le vittime”. E’ un cortocircuito logico. Perché (salvo casi particolari che qui non sto a precisare) se l’imputato è presunto innocente, e non solo a chiacchiere, lanon è tale fino alla condanna dell’imputato. Definirlain partenza, e tutelarla in quanto tale con la fanfara dei media, rischia di creare solo guasti.