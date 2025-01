Inter-news.it - Ravezzani: «Inter sorpresa tra le prime 8 in Europa! Un rammarico»

Il direttore Fabioreputa unal’tra le8 della UEFA Champions League. Unper lui su TMW Radio.VITTORIA – L’ha vinto contro lo Sparta Praga per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri passano in Repubblica Ceca e avvicinano la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League in modo diretto. Manca un solo punto con il Monaco per evitare i playoff di febbraio, il prossimo match ci sarà proprio mercoledì prossimo. Missione quasi compiuta perciò per Simone Inzaghi e i suoi, che hanno vinto cinque partite delle sette disputate sino ad ora in, il commento disulla Champions LeagueCOMMENTO – Fabiosorprende nelle sue parole e ricorda unpesante dello scorso anno: «L’ha ritrovato Lautaro Martinez, è la cosa che conta, ha fatto il minimo sindacale però.