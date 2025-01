Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Dassilva e la scarcerazione: la Cassazione dice sì al ricorso

Rimini, 23 gennaio 2025 – Gli ermellini hanno detto sì. Manca ancora l’ufficialità, ma le indiscrezioni parlano di un sì all’accoglimento delavanzato dai legali di Louis, dell'unico indagato per l'omicidio diPaganelli, per rivedere la decisione del Riesame di confermare quella misura cautelare in carcere per l'effetto della quale il 34enne senegalese si trova dietro le sbarre dei 'Casetti' di Rimini dallo scorso 16 luglio. Da quando all'alba gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale nel fermare, per il delitto di via del Ciclamino, il vicino di casa della 78enne, uccisa nel seminterrato del civico 31 con 29 coltellate. Questa mattina però la tanto attesa decisione della Suprema Corte diè arrivata ad alimentare le speranze di libertà di, dal momento che gli ermellini hanno accolto ildegli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi e rispedito al mittente la valutazione sulla misura.