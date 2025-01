Bergamonews.it - Nuove spaccate alle auto in centro città: la denuncia dei residenti

Bergamo. Ci risiamo: dopo quanto successo lo scorso mese di dicembre tra via San Fermo e via Torretta, lein sosta in pienotornano tema d’attualità.Le segnalazioni questa volta arrivano da via Stoppani, traversa di via Camozzi a pochi passi da Porta Nuova.Diverse macchine in sosta hanno infatti subito danneggiamenti nella nottata tra il 20 ed il 21 gennaio, mentre si trovavano parcheggiate negli stalli riservati ai, in linea gialla.“Si stanno nuovamente ripetendo i fatti di qualche mese fa, auspichiamo che l’amministrazione comunale possa prendere provvedimenti”, scrive una residente della zona, parlando di “puro vandalismo”.“Oltre agli atti vandalici, il parcheggio è anche luogo di spaccio e stazionamento di tossici”, conclude.