Nel salotto dei sorvolati. Peretola, una vita tra puzza e rumore. "E quando atterra l'aereo non si sente più la tv"

Firenze, 23 gennaio 2025 – “Eccolo, sta arrivando”. “Ma se io non sento niente”. “Arriva, arriva”. Un pugno di secondi e un rombo prima morde l’aria e poi la squarcia. Il muso punta in giù, la pancia bianca con le ali sembra ruggire e la chiacchierata, giocoforza, va in pausa finchénon tocca l’asfalto della pista. Negli anni gli abitanti di Quaracchi hanno affinato l’orecchio.il ’mostro alato’ si avvicina alo percepiscono prima degli altri. Un po’ come i gatti con il terremoto. Franca Innocenti tocca i cuscini del giardinetto di casa in via dell’osteria. “Vede, quanta polvere c’è sopra. In primavera li lavo e tornano gialli, ora sono grigi.”. Franca fa parte dei settemila ’’ del crinale delle borgate – Quaracchi in primis, poi Brozzi e– costretti ancora a una convivenza forzata con i ’bestioni’ dell’aeroporto.