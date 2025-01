Mistermovie.it - Mister Movie | Orphan 3 Data di Uscita, Trama e Cast, gli ultimi aggiornamenti

L’attrice Isabella Fuhrman ha entusiasmato i fan della saga dicon un aggiornamento positivo sul tanto atteso3. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Fuhrman ha rivelato di essere già al lavoro sul nuovo capitolo della serie, lodando la qualità della sceneggiatura e sottolineando come questa abbia rappresentato l’unico motivo per cui ha accettato di tornare nel ruolo che l’ha resa celebre.Isabella Fuhrman conferma:3 si farà e sarà sorprendenteFuhrman, che ha interpretato laiosa Esther fin dal primo capitolo, ha dichiarato:“Ho iniziato. Ho letto la sceneggiatura e, anche se non voglio rivelare nulla, è l’unico motivo per cui tornerei a farne un altro. Quando hanno detto per la prima volta, ‘Faremo un altro’, pensavo, ‘Siete pazzi!’. Ma la sceneggiatura è così buona.