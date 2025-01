Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: si prospetta una lotta senza quartiere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella prima semifinale deglimaschilitra il 10 volte campione Novake Alexander, che designerà il rivale del vincente tra Jannik Sinner e Ben Shelton.Come sta il serbo? A naso bene. Non ha voluto rivelare la vera entità dell’ infortunio patito durante il primo parziale contro Alcaraz, perso ma poi ammortizzato nel ‘clinic’ con cui ha estromesso la terza testa di serie della manifestazione.vorrà tornare per l’undicesima volta in finale nello Slam che più di tutti rappresenta il suo regno e per farlo servirà una prestazione perfetta, offensivamente e al servizio., dal canto suo vuole vendicare la bruciante sconfitta del 2024 contro Daniil Medvedev, in cui era avanti due set a zero prima di capitolare a suon di colpi stravaganti del russo.