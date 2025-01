Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Thiago Motta ha avuto un ruolo cruciale per convincere l’attaccante. Il retroscena svelato dal francese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24svela ilsuldinella trattativa per portarlo a TorinoRandalhaai microfoni ai canali ufficiali dellailche hanella trattativa per portarlo a Torino. Di seguito le parole del:PAROLE – «Abbiamo parlato a lungo, mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia e mi ha convinto a firmare per la. Non vedo l’ora di iniziare»LE PRIME PAROLE DIDA CALCIATORE DELLANTUSLeggi suntusnews24.com