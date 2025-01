Nerdpool.it - Joe Cruz lascia Chicago Fire?

Joe(Joe Minoso) ha fatto un pasticcio. Il personaggio si è cacciato in un mare di guai quando ha accettato di aiutare un ex membro di una banda a commettere una rapina. Gli hanno sparato ed è stato costretto a fare finta di niente mentre il suo amico Kelly Severide (Taylor Severide) conduceva un’indagine.Non sarebbe mai finita bene per, così ha confessato tutto. Nell’episodio “Chaos Theory”, il pompiere veterano si è rivolto a Severide e ha ammesso l’incidente che lo ha portato a essere quasi ucciso. Ha ammesso di averto morire un uomo di nome Flaco (Jose Antonio Garcia) durante un incendio in un edificio nella prima stagione, perché l’uomo aveva minacciato suo fratello. Questo ricatto è stato il motivo per cui ha accettato di aiutare nella rapina.Joeè stato sospeso dal servizio per due settimaneIl pompiere si aspettava il peggio.