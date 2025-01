Ilgiorno.it - Jenny morta nello schianto in auto, la battaglia di mamma e papà: denunciati gli amici. “Aveva 13 anni, l’hanno portata via”

Lecco – “Chiedo giustizia. Voglio solo giustizia per la miache non c’è più, mentre loro sono ancora liberi di andare in giro in macchina e magari fare del male ad altre ragazzine come lei”. Artur Alcani, 38, è un uomo distrutto. La sua Jennifer, ‘’ per tutti, è volata via a 13dopo che l’su cui era salita si è schiantata a tutta velocità contro un parapetto in cemento della Sp 72 ad Abbadia Lariana. Ègiovedì scorso dopo una settimana passata in coma in un letto di ospedale. Massimo, il 22enne di Lecco che guidava la Bmw serie 1, è invece ancora libero di guidare, 12 giorni dopo l’incidente e a 7 dalla morte della ragazzina. “Com’è possibile?” si chiede Artur, che tramite l’avvocato Marcello Perillo ha presentato una querela contro il giovane. “Com’è possibile che ci voglia così tanto tempo per fare qualcosa?”.