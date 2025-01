Secoloditalia.it - Il Parlamento Ue dice no ai simboli nazisti e comunisti: il Pd scappa, Salis vota contro

Leggi su Secoloditalia.it

La sinistra italiana ci è ricascata: quando si tratta di ammettere che il comunismo sovietico fu un totalitarismo da condannare al pari del nazismo si fa prendere dalle crisi di coscienza. È successo nuovamente alUe nel corso della plenaria che aveva inzione la risoluzionela disinformazione russa e l’uso strumentale della storia nel contesto della guerra in Ucraina, nella quale era contenuto anche il divieto di utilizzare tanto iquanto quelli. La risoluzione è passata ad amplissima maggioranza, 480 voti favorevoli, 58 contrari e 48 astensioni. Ma fra gli astenuti ci sono gli eurodeputati Pd; fra i contrari gli eurodeputati M5S e della Sinistra, fra i quali Ilariae Cristina Guarda dei Verdi.Il passaggio indigeribile per la sinistraA risultare indigeribile è stato il passaggio che «deplora l’uso continuato didi regimi totalitari negli spazi pubblici e chiede un divieto a livello Ue dell’uso deisiachesovietici, nonché deidell’aggressione in corso da parte della Russial’Ucraina».