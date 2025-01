Flop delle pensioni anticipate a causa dei nuovi requisiti -157% in un solo anno

Quifinanza.it - Flop delle pensioni anticipate a causa dei nuovi requisiti, -15,7% in un solo anno

L’Inps ha fornito i dati relativi alle richieste diavanzate dagli aventi diritto nel 2024 che, va detto molto chiaramente, si sono rivelate essere un vero e proprio. Le strette volute sul tema dal governo di Giorgia Meloni, con il passaggio al sistema contributivo per Quota 103 e l’allungamentofinestre per le uscite, hportato a un netto calo del 15,7% in un, cala il numero di richiedentiNel 2024 il dato complessivoerogate si è fermato a 215.058, mentrenel 2023 era a 255.119 unità. I dati esposti assumono ancora più risonanza se paragonati con quelli di alcuni specifici anni del passato, come il 2020, quando erano attivi degli strumenti invitanti. Ai tempi di Quota 100, infatti, letotali erano state 333mila.