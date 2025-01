.com - Djokovic non si allena: semifinale a rischio? E i media lo attaccano

(Adnkronos) – Novakritiro? A poche ore dalla partita contro Alexander Zverev, valida per ladegli Australian Open e in programma alle 4.30 italiane di venerdì 24 gennaio, il tennista serbo ha disertato l’mento della mattina per evitare il riacutizzarsi dei problemi fisici che ne avevano condizionato il match contro Alcaraz, poi vinto comunque in quattro set. Si tratta del secondomento di fila saltato da Nole, e così qualcuno ha cominciato a chiedersi se la sua presenza, alla Rod Laver Arena, non sia da considerarsi a. “Non voglio rivelare troppo. A un certo punto, il farmaco che ho preso ha iniziato a funzionare. Dovrò prenderne un’altra dose. Se avessi perso il secondo set, mi sarei potuto ritirare”, aveva rivelatocommentando il suo problema fisico nel post partita.