Dalla famiglia tradizionale al negazionismo climatico | il ruolo del think tank di estrema destra nei primi 180 giorni di presidenza di Trump che ha assunto esponenti del gruppo

“Forze potenti vogliono esercitare la loro influenza incontrollata per eliminare le misure che abbiamo adottato per affrontare la crisi climatica”. È uno dei lasciti più inquietanti pronunciati da Joe Biden, un presidente che comunque non ha brillato nella lotta per la difesa dell’ambiente, durante uno dei suoi discorsi di addio. E le parole di Donald, nel primo intervento da presidente degli Usa, hanno immediatamente dato consistenza ai timori di Biden: “Oggi dichiarerò l’emergenza energetica nazionale. Drill, baby, drill“. Via libera al più forsennato sfruttamento delle fonti fossili, petrolio, gas e carbone. Che l’industria petrolifera abbia fortemente sostenuto la candidatura diè noto (75 milioni di dollari di contributi solo durante l’ultima campagna elettorale) e non stupisce.