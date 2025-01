Nerdpool.it - Chicago Med elimina inaspettatamente un personaggio chiave con un colpo di scena a sorpresa

Leggi su Nerdpool.it

La morte è tornata a bussare al Gaffney Medical e questa volta ha reclamato la vita di uncon undiche non ci aspettavamo.L’episodio 10 diMed è stato tutto incentrato sui cuori infranti, in un episodio che ha davvero colpito i telespettatori con i suoi sentimenti. Abbiamo assistito all’intervento di separazione di una coppia di gemelli congiunti, ma uno dei due è morto a causa di complicazioni dopo il bypass. Una storia d’amore in erba si è conclusa acon la rottura di Maggie con Loren. E poi è arrivato ilpiù inaspettato: la morte di Sully.A dire il vero, sapevamo che il tempo a disposizione di Sully era limitato da quando abbiamo saputo che aveva un cancro terminale. Quello che non ci aspettavamo è che lo show avrebbe ucciso Sully nel modo più inaspettato e tragico.