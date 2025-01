Ilfattoquotidiano.it - Cessate il fuoco a Gaza: l’impatto devastante del doppio standard internazionale

Il recente scambio di prigionieri, annunciato come parte di un accordo diil, ha rappresentato una piccola vittoria per le famiglie palestinesi che finalmente hanno riabbracciato i propri cari. L’accordo prevede la liberazione di 33 ostaggi israeliani in cambio di 2000 palestinesi, di cui 250 condannati all’ergastolo. Questo rappresenta il più grande scambio di prigioneri nella storia della Palestina. Tuttavia, dietro questa piccola speranza emerge una narrazione profondamente disuguale, una disuguaglianza che non si limita solo alla politica, ma si riflette anche nei termini stessi utilizzati per raccontare questi eventi. Il titolo del New York Times – Ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi liberati con l’inizio delil– offre un esempio lampante di questa distorsione linguistica, che merita un’analisi più approfondita.