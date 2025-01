Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tutto fatto per Renato Veiga! Cosa succede adesso: ecco chi può arrivare in difesa

Calciomercato Juve per Renato Veiga: quali saranno le prossime mosse dei bianconeri in difesa? Nella giornata odierna, giovedì 23 gennaio, arriverà il via libera definitivo che porterà Renato Veiga alla Juve. Ma il calciomercato dei bianconeri non si ferma qui: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbero almeno altri quattro tavoli aperti su cui lavorerò Giuntoli. A partire da Kelly del Newcastle oltre alla possibilità di perdere Cambiaso già in questa sessione invernale: proprio per questo motivo bisogna monitorare l'opzione Chilwell. Un'altra pista che potrebbe restare aperta fino agli ultimi giorni di gennaio è quella di Douglas Luiz con il Manchester City in pressing.