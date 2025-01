Anteprima24.it - Auto in fiamme nella notte, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 03:30 dellaappena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Giacomo Matteotti a Mercogliano per un incendio che ha coinvolto un’vettura in sosta. Le, che avevano avvolto il veicolo, sono state prontamente estinte, evitando che causassero ulteriori danni. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno provveduto ai rilievi del sinistro. 1 di 3 L'articoloininproviene da Anteprima24.