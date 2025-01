Thesocialpost.it - Amanda Knox a processo per calunnia in Cassazione, Patrick Lumumba in aula: “Deve essere condannata”

È iniziato inilpercontro, accusata di aver incolpato ingiustamente, ex proprietario di un pub a Perugia, durante le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher. Laaveva indicatocome responsabile del delitto, pur sapendo della sua innocenza. L’uomo fu arrestato e rimase in carcere per due settimane.Leggi anche:: Italia, ora il risarcimento: “Mi aspetto che la condanna sia confermata”Oggivive in Polonia, ma ha scelto dipresente ina Roma. “Credo nella giustizia italiana”, ha dichiarato. “mi hato e, anche se non mi ha mai chiesto scusa, mi aspetto che questa condanna sia confermata”.ha aggiunto di sentirsi supportato dalla famiglia e dagli amici, ma di non aver mai ricevuto alcun risarcimento per i danni subiti.