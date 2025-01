Lanazione.it - A Firenze una mostra fotografica sulle botteghe

Leggi su Lanazione.it

, 23 gennaio 2025 - Diversi anni fa, passeggiando per, leerano autentiche protagoniste. Restauratori, decoratori, bronzisti, fabbri, falegnami, orafi e rilegatori: di tutto. Ora il vento è cambiato e tutte le città europee si sono standardizzate, proponendo nei centri storici la stessa merce, a discapito dell’identità e del valore del luogo. Ladi Guido Cozzi ‘fiorentine’, all’istituto de’ Bardi a, va nella direzione opposta e offre 20 immagini di altrettanteancora esistenti in città. L’esposizione permette anche di vedere le nuove sale dell’istituto: l’inaugurazione è domani alle 18 e ci sarà spazio fino al 31 maggio per poterla ammirare. Nelle foto gli spazi sono inquadrati frontalmente, senza la presenza umana, per mettere al centro la dimensione materiale degli oggetti.