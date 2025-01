Quotidiano.net - 20,7

In media, le ore di musica ascoltate a settimana nel 2023 a livello globale. Siamo la generazione del “sottofondo“: non esiste un momento in cui il silenzio sia preferibile se c’è la possibilità di ascoltare una buona canzone. E questo accade per diverse ragioni. Innanzitutto, esistono musiche per ogni occasione: quelle ideali da ascoltare quando si studia o si prepara la cena. Quelle che ci accompagnano durante gli allenamenti, o che canticchiamo mentre siamo in auto. La musica è oggi anche più facilmente accessibile, grazie alla diffusione massiccia di app di streaming on demand, come Spotify e AppMusic, che creano playlist personalizzate per ogni utente, basate sulle singole esperienze musicali. E poi la musica ci fa sentire più felici: quando la ascoltiamo, produciamo endorfina, una sostanza chimica comunemente conosciuta per stimolare il buon umore.