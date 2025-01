Ilrestodelcarlino.it - Tutti i giochi bolognesi nel nostro podcast: ‘Smemorell’ e gli altri

Bologna, 22 gennaio 2025 – Dal Monopoli rigorosamente in salsa bolognese alla sue versione ancora più locale, Bolognando, con casette e dadi rossoblù o il Nettuno come pedina. Da Smemorell, il libro-gioco di memoria che fa spremere le meningi curato ovviamente da Danilo Masotti, a Il Signore dei Tortelli – Le Due Torri per andare alla conquista della provincia bolognese in barba a ferraresi, romagnoli e modenesi. E ancora le famosissime carte ‘Dal negro’, ma con tortellini, mattarelli delle arzdoure, coltelline per le tagliatelle e calici di gustoso Sangiovese, per una briscola o un tressette dal sapore diverso. Oppure puzzle e gadget in dialetto. Bologna insomma è un gioco. da tavola. Ce lo ricordano da Boh Edizioni! e dalla società BolognaGames i veri pionieri del “divertimento locale” peri giocatori,e non, che amano divertirsi e imparare anche qualcosa in più sulla propria città, di origine o di adozione.