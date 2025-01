Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Milan è già carico: "Sogno la maglia gialla"

Roma, 22 gennaio- Per un italiano il Giro è il Giro, ma quando la tua squadra ti dirotta aldec'è comunque da vedere il bicchiere mezzo pieno alla luce del prestigio della competizione: proprio come sta facendo Jonathan, scelto dalla Lidl-Trek per essere alla Grande Boucle, con Mads Pedersen che invece sarà di scena alla Corsa Rosa e a sua volta non proprio di buon grado. Le dichiarazioni diIntercettato dai microfoni di Cycling News, il friulano ha confessato i propri sentimenti al riguardo di quello che sarà il palcoscenico più importante: a maggior ragione quando la prima tappa, quella di Lille, metterà sul piatto unada conquistare tramite una volata. "Già all'inizio avremo una bella opportunità e dovremo farci trovare subito pronti come se fosse un Mondiale.