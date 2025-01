Ilrestodelcarlino.it - Tentò di uccidere la moglie. Condannato a 14 anni

a passare 14in carcere a Bologna l’autore di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia che, dal maggio 2024, era sottoposto a custodia cautelare in carcere. Lunedì 15 gennaio scorso, il giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Forlì, in sede di giudizio abbreviato, haun 55enne albanese alla pena di quattordicidi reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia nonché al risarcimento del danno subito dalle parti civili quantificate in complessivi 32.562,20 euro. Si tratta di un 55enne cittadino albanese, autore di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti di suaa San Mauro Pascoli. I fatti risalgono a meno di un anno fa. Era il pomeriggio del 25 aprile 2024 quando l’uomo utilizzando un martello aveva violentemente colpito con un martello al volto e in testa lache era comunque riuscita a chiedere aiuto ed era poi stata soccorsa, e trasportata d’urgenza, presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e poi naturalmente ricoverata.