Calciomercato.it - Tegola Champions, UFFICIALE: salta quattro partite in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

LaA perde per le prossime settimane uno dei suoi protagonisti principali, fatale il problema fisico inLeague: almenogare di stopIl calendario particolarmente fitto di, tra campionato e coppe, e la contemporanea presenza della finestra di calciomercato rendono questo mese di gennaio calcisticamente interessante e ricco di spunti. Molti dei quali, forniti dai match infrasettimanali di coppe europee, che si svolgono in maniera inconsueta in questo periodo dell’anno.inA – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Stasera, dopo quelli di ieri, gli altri match del penultimo turno della prima fase, prima della grande abbuffata di mercoledì prossimo che vedrà impegnate tutte le squadre in contemporanea, a caccia dei punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi o agli spareggi di febbraio.