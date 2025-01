Sinner travolge De Minaur e vola in semifinale Australian Open 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) – Jannikbatte Alex Deoggi 22 gennaio nei quarti di finale degliin. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, batte l’o testa di serie numero 8 per 6-3, 6-2, 6-1 in 1h47. Venerdì il 23enne altoatesino affronterà inlo statunitense Ben Shelton, numero 21 del tabellone, che nei quarti ha superato l’azzurro Lorenzo Sonego in 4 set., di nuovo in condizioni ottimali dopo i problemi fisici accusati negli ottavi contro Holger Rune, vince il decimo confronto diretto con l’o, confermando una superiorità indiscutibile nei confronti del rivale. Il match di oggi non ha storia. Il numero 1 del mondo non cede mail servizio, cancella l’unica palla break concessa e comanda costantemente il gioco. Il servizio funziona come nei giorni migliori,per buona parte del match rimane sopra il 70% di prime palle (la cronaca) e quando non deve ricorrere alla seconda fa quasi sempre punto (80%).