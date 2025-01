Tg24.sky.it - Ricercato per truffa da 4 milioni in Russia, arrestato a Roma

Erada oltre due anni per unada 4di euro il 37enne russodalla polizia a: ora deve scontare una pena di 10 anni di reclusione. A stanarlo - grazie ad un alert 'alloggiati' scattato in un noto hotel del centro storico - sono stati gli investigatori del I Distretto Trevi Campo-Marzio che hanno accertato come l'uomo fosse gravato da un mandato di arresto emesso, ai fini dell'estradizione, dalle autorità di Mosca a fine 2022 per un raggiro a una società di leasing messo a segno tra il maggio 2018 e il dicembre del 2021.