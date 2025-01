Ilveggente.it - Pronostico Milan-Girona: panchina corta e difesa ballerina

è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’entusiasmo generato dalla vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata battendo in rimonta Juve e Inter, è già scemato in casa. Le diapositive delle notti magiche saudite si sono ingiallite velocemente ed i rossoneri sono tornati a fare i conti con la realtà: dalla trasferta in Arabia la squadra di Sergio Conceiçao non è andata al di là di un pareggio con il Cagliari (1-1), ha vinto soffrendo contro il Como (1-2) e, sabato scorso, ha visto interrompersi la lunga striscia positiva che durava da oltre un mese arrendendosi 2-0 nello scontro diretto con la Juventus allo Stadium, permettendo così ai bianconeri di “vendicare” il k.o. in Supercoppa.