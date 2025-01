Prestiti nel 2024 Crif | Decollano i finanziamenti personali +113%

Leggi su Ildenaro.it

La domanda diper l’interoha subito frequenti oscillazioni, il grafico sottostante evidenzia chiaramente tale dinamica, caratterizzata dall’alternanza di mese in mese di accelerate e arresti. In generale, se guardiamo al dato complessivo, la domanda è stata mediamente cauta: -1,6% rispetto al 2023 (fonte: Eurisc, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da). Entrando invece nello spaccato delle diverse forme tecniche, a trainare il comparto sono stati icon un +11,3%, mentre in modo speculare la domanda del finalizzato ha subito una contrazione dell’11,5%. L’andamento divergente delle due forme tecniche rispecchia l’evoluzione della modalità di pagamento delle famiglie italiane che si sta spostando verso le dilazioni di pagamento o la forma del Buy Now Pay Later, confermandoli come una valida alternativa ai classicismall ticket (sotto i 5.