Podismo, torna la mezza maratona di Scandicci

, 22 gennaio 2025 – Ladisi prepara a incantare i partecipanti con un percorso che si snoda tra le pittoresche strade della città e le affascinanti campagne circostanti. Un tracciato che promette non solo una gara avvincente, ma anche una vista mozzafiato e un’esperienza indimenticabile. La partenza è fissata per le 9,30 da piazza della Resistenza, con punti di ristoro strategicamente posizionati ogni 5 chilometri per garantire comfort e sicurezza agli atleti. La ventunesima edizione delladiha già attirato numerosi iscritti grazie alla quota promozionale, ma c'è ancora tempo per unirsi a questa grande festa dello sport. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio, una data che segna un evento imperdibile per i podisti di ogni livello.