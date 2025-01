Anteprima24.it - Nursing Up, negli ultimi 22 giorni 31 aggressioni a infermieri

Tempo di lettura: 2 minuti“In soli 22, in questo mese di gennaio, si contano ben 31agli, solo tra quelle ufficialmente denunciate (senza contare il sommerso), un numero che racconta di un allarme increscioso, che non può più essere ignorato”. A parlare di un inizio del mese ‘da film horror‘ è Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degliUp, dopo gliepisodi di Taranto, dove tre professioniste sono state prese a pugni da un paziente, e di Prato, con un’infermiera trascinata per i capelli in un reparto psichiatrico. “Ma le istituzioni – sottolinea De Palma – restano come sempre incredibilmente indifferenti, con risposte insufficienti e una pericolosa inefficienza che alimenta questa emergenza. Il sistema sanitario sta collassando, con la sicurezza dei professionisti ridotta tragicamente a un problema secondario”.