Tvpertutti.it - Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è un successo di credibilità dopo TG1

Nonostante le difficoltà negli ascolti TV,5 condotto dapuò vantare un importante risultato. Secondo una classifica elaborata da Sensemakers, basata sui dati Comscore Shareablee relativi a interazioni e video views sulle principali piattaforme social,5 si posiziona al secondo posto tra i programmi di informazione più seguiti a dicembre 2024, subitoil TG1. Questo dato rappresenta una significativa conferma pere per il taglio giornalistico scelto da Mediaset per la trasmissione, indicando che l'obiettivo di portare, precisione e informazione nell'infotainment pomeridiano è stato raggiunto, almeno dal punto di vista del riscontro online.Inoltre, il fatto che5 si posizioni al secondo posto tra i programmi di informazione più seguiti sui social è una prova di come il lavoro della redazione e della conduttrice stia facendo breccia tra gli utenti delle piattaforme digitali.