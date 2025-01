Lanazione.it - Mezza del Mugello, iscrizioni agevolate fino al 30 gennaio

Firenze, 222025 - Avrà un valore davvero particolare la sesta edizione delladel, la prova disegnata fra i comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo il prossimo 11 maggio, perché quest’anno la manifestazione è affiancata dalla Fondazione Veronesi, unita dal concetto di “aiutare”..Durante il weekend dedicato allamaratona, le “ragazze pink” di Firenze saranno presenti sia nell’illustrazione del programma di screening per la diagnosi precoce dei tumori, sia per la raccolta fondi ma anche per coadiuvare il comitato organizzatore e prendere parte alla corsa, dando un esempio di come lo sport possa essere portatore di valori sani e sia di aiuto per la nostra salute. La gara mantiene le caratteristiche delle passate edizioni. La gara ha il suo epicentro a Piazza Colonna a San Piero a Sieve da dove verrà dato il via alle ore 9:00, da lì il tracciato si svilupperà verso Borgo San Lorenzo dove sarà posto il giro di boa.